LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto prima del Passo Bordala (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro D'ITALIA Donne 2022 12.25 E ora prova ad allungare Krista Doebel-Hickok (EF Education-TIBCO-SVB). 12.24 È stata superata poco fa la prima ora di corsa. 40.8 km/h la media. 12.21 A tirare in testa al gruppo c'è Brodie Chapman (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope). 12.18 Inizia la scalata che porta al GPM del Passo Bordala. Le atlete dovranno percorrere 14,7 chilometri al 6,3% di pendenza media. 12.14 Quest'oggi ci proverà Marta Cavalli? L'azzurra della FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope si trova attualmente a 1'10" dalla maglia rosa ...

