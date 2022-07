Pubblicità

Il Secolo XIX

Ieri pomeriggio i militari del nucleo operativo di Arenzano sono entrati in azione quando il giovane si […] Navigazione articoli La, sfiorato un altro femminicidio: uomosu un ...... scattata l'ordinanza che sarà in vigore fino al 9 settembre 2022 nei fine settimana La, sfiorato un altro femminicidio: uomosu un autobus la ex e la accoltella La Spezia, insegue l'ex compagna e la accoltella su un autobus: arrestato 37enne Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il commento di Gianmarco Medusei, presidente del consiglio regionale: "Episodio gravissimo nella nostra città che poteva trasformarsi in femminicidio" ...