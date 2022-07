Influencer scrocconi | un notissimo volto dello spettacolo tuona | “È una moda allucinante | io non ho mai chiesto nulla gratis | ho sempre pagato!”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Di recente, un noto chef messicano si è rifiutato di offrire la cena a un’che avevadi poter cenarein cambio di visibilità su Instagram. Una storia che ha ricordato quella che ha visto coinvolta un paio di anni fa l’italiana, ex concorrente del Gf Vip 4, Elisa De Panicis. Nelle ultime ore, un notodel mondoattraverso un video su TikTok si è scagliato contro quella che sembra essere diventata un uso e un’abitudine comune fra alcunie personaggi famosi. Stiamo parlando di Francesco Facchinetti, il cantante e conduttore, figlio di Roby Facchinetti, che sui social ha voluto fare un forte j’accuse, rimarcando il fatto che chi ha i soldi, deve spenderli, in quanto si è più fortunati di ...

Pubblicità

IsaeChia : Influencer scrocconi, un notissimo volto dello spettacolo tuona: “È una moda allucinante, io non ho mai chiesto nul… - Heatherintown : RT @MarikaSurace: lo rituitto perché la definizione scrocconi internazionali mi piace un sacco (poi bisognerebbe raccontare i mini ricatti… - _AltroPensiero_ : RT @_AltroPensiero_: SOLO LO CHEF NUNEZ CHIAMA GLI INFLUENCER COL VERO NOME: SCROCCONI - lucaserafini4 : RT @_AltroPensiero_: SOLO LO CHEF NUNEZ CHIAMA GLI INFLUENCER COL VERO NOME: SCROCCONI - sempregilda : RT @semioticmonkey: «Sono scrocconi internazionali» mi piace come definizione degli influencer. -

Everyeye Tech

... ' E nella mia sezione preferita: 'internazionali ' lascio Manuela (che ha un quarto dei miei followers) '. Ha rincarato la dose, precisando che un: ' non è quello che ti fa ...Argomenti trattati Chef Edgar Núñez, il messaggio della modella Chef Edgar Núñez rifiuta di ospitare gratis unaLa replica della modella Non è passata inosservata la risposta ... OnePlus 10T da record su AnTuTu: il benchmark batte Xiaomi 12S Ultra e ROG Phone 6 Tutto nasce dalla notizia di uno chef che ha rifiutato l’offerta di una influencer di farsi offrire la cena in cambio di pubblicità sui social ...Lo chef Edgar Nunez ha spiegato perché ha rifiutato di ospitare gratis un'influencer. Ecco il motivo dietro tale scelta.