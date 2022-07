Il M5S non la vota la fiducia? Crisi. Dritti al voto. Alt di Letta al Draghi bis (Di venerdì 8 luglio 2022) "Rispetto a letture giornalistiche di stamani preciso, per evitare fraintendimenti, che noi rimaniamo alla decisione presa insieme nella Direzione Nazionale il 30 giugno; il governo Draghi è per noi l'ultimo della legislatura". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito Democratico... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 8 luglio 2022) "Rispetto a letture giornalistiche di stamani preciso, per evitare fraintendimenti, che noi rimaniamo alla decisione presa insieme nella Direzione Nazionale il 30 giugno; il governoè per noi l'ultimo della legislatura". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito Democratico... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

elio_vito : Ho letto il documento del M5S a Draghi. Pone questioni serie. Non c’è nessuna posizione antieuropea o antiatlantica… - Mov5Stelle : Non possiamo restare indifferenti rispetto alle difficoltà che sta attraversando il nostro Paese. Ecco le propost… - fattoquotidiano : Conte: “M5s non è disponibile a reggere il moccolo al centro e alla destra. Draghi? Non abbiamo giurato fedeltà a l… - ErmannoKilgore : Se non esce dal governo guerrafondaio e non da’parola agli iscritti #M5S destinato a scomparire caro ?… - danalloydthomas : Non potendo obbligare nessuno alla #quartadose, ecco che il Governo #PD-#Lega-#M5S scende in campo con un nuovo vid… -