“Governo Draghi, mai fatte così tante riforme”: Brunetta la spara grossa (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug – Il Governo di Mario Draghi è il Governo delle riforme. Per carità, non lo diciamo noi, ma quel burlone di Renato Brunetta, ripreso da Agenzia Nova, che decide di spararla grossa giusto per allietare le nostre giornate. Governo Draghi, per Brunetta “mai fatte così tante riforme” Parla così Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, nel contesto dell’intervista pubblicata su Il Foglio – Inserto: “Il programma del futuro è questo del nostro presente, questo che stiamo portando avanti e che attende solo di proseguire nella sua attuazione”. Poi la parte “audace” per così dire, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug – Ildi Marioè ildelle. Per carità, non lo diciamo noi, ma quel burlone di Renato, ripreso da Agenzia Nova, che decide dirlagiusto per allietare le nostre giornate., per“mai” ParlaRenato, ministro della Pubblica amministrazione, nel contesto dell’intervista pubblicata su Il Foglio – Inserto: “Il programma del futuro è questo del nostro presente, questo che stiamo portando avanti e che attende solo di proseguire nella sua attuazione”. Poi la parte “audace” perdire, ...

