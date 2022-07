Giappone | Shinzo Abe | colpito da due spari durante un comizio | è grave

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex primo ministro «sembrerebbe non mostrare segnali vitali». È stato arrestato un uomo, 41enne, accusato di tentato omicidio

Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - giuliapompili : L’ex primo ministro Shinzo Abe, l’uomo che ha cambiato il Giappone, è stato colpito con un colpo di fucile mentre f… - Agenzia_Ansa : L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comiz… - ImolaOggi : ??Giappone, spari contro l'ex premier Shinzo Abe durante un comizio - CollavoAC : RT @Agenzia_Ansa: GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media -

L'ex primo ministro delAbe è stato ricoverato d'urgenza in stato di arresto cardiorespiratorio una formula che inprecede solitamente l'annuncio formale del decesso dopo essere stato ferito da colpi ......polizia giapponese ha intanto arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami con l'accusa di tentato omicidio per aver sparato i due colpi di arma da fuoco contro l'ex premierAbe a Nara, nel...Shinzo Abe, 67 anni, colpito oggi alla schiena da un attentatore durante un comizio nel nord del Giappone, è il leader predestinato che nella sua lunga carriera politica ha dichiarato guerra al ...L'ex premier nipponico Shinzo Abe è stato colpito al torace da colpi di arma da fuoco esplosi da un uomo. È in arresto cardiopolmonare ...