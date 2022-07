George Ciupilan: “il terzo concorrente del Gf Vip 7? Non è una bella persona”. L’indiscrezione (Di venerdì 8 luglio 2022) George Ciupilan, terzo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, non sarebbe una “bella persona”. A rivelarlo una fonte sul web C’è ancora tanta curiosità circa il nuovo cast del Grande Fratello Vip 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si prepara a ricevere i personaggi che faranno parte della nuova stagione del programma e intanto svela i nomi dei primi Vip confermati. A generare polemiche sui social, è l’identità del terzo concorrente in gara, il Tik Toker George Ciupilan. Circa la sua presenza il web sobbalza e gli utenti rivelano alcuni scenari in merito al carattere dell’influncer e attore. Nelle ultime ore è l’esperta di gossip Deianira Marzano a pubblicare la conversazione ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 luglio 2022)ufficiale del Grande Fratello Vip 7, non sarebbe una “”. A rivelarlo una fonte sul web C’è ancora tanta curiosità circa il nuovo cast del Grande Fratello Vip 7. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si prepara a ricevere iggi che faranno parte della nuova stagione del programma e intanto svela i nomi dei primi Vip confermati. A generare polemiche sui social, è l’identità delin gara, il Tik Toker. Circa la sua presenza il web sobbalza e gli utenti rivelano alcuni scenari in merito al carattere dell’influncer e attore. Nelle ultime ore è l’esperta di gossip Deianira Marzano a pubblicare la conversazione ...

zazoomblog : Grande Fratello Vip George Ciupilan nel cast: Infanzia orrenda con mio padre lui beveva e... - #Grande #Fratello… - inciucessa : In che senso George ciupilan ? Ti prego Alfonso visto che già ci dobbiamo accontentare di te , almeno il cast puoi… - BITCHYFit : George Ciupilan: “Sono nato povero in Romania, con mio padre anni orrendi. Mia mamma mi ha portato in Italia” - BITCHYFit : RT @TV_Italiana: Ma chi saranno i nuovi vipponi di @AlfoSignorini? Sembra che il sito @BITCHYFit ne abbia beccato un altro: George Ciupilan… - Novella_2000 : Un ex allievo de Il collegio nel cast del GF Vip 7? L'indizio -