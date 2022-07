Formula 1 GP Austria: il risultato delle Qualifiche (Di venerdì 8 luglio 2022) La Formula 1 si sposta in Austria e il weekend sarà molto particolare. Le Qualifiche sono terminate da poco: il risultato di questo grande show. Tutto pronto per l’undicesimo Gran Premio della stagione di Formula 1: in questo mese di luglio ci saranno diverse gare interessanti. Dopo lo show di Silverstone (candidato al momento come Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) La1 si sposta ine il weekend sarà molto particolare. Lesono terminate da poco: ildi questo grande show. Tutto pronto per l’undicesimo Gran Premio della stagione di1: in questo mese di luglio ci saranno diverse gare interessanti. Dopo lo show di Silverstone (candidato al momento come Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

SkySportF1 : ? MAX FIRMA LE #FP1 IN AUSTRIA ?? Due Mercedes in top 5 I risultati ? - SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - SkySportF1 : ?? Problemi per Norris in Austria ? Bandiera rossa nelle #FP1 (-33’ ??) LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: ??? Vettel e Ricciardo eliminati in Q1 ? Albon passa al Q2 LIVE ? - SkySportF1 : ??? Vettel e Ricciardo eliminati in Q1 ? Albon passa al Q2 LIVE ? -