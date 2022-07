Fiorentina, Gollini: “Carico e determinato, contento di essere tornato” (Di venerdì 8 luglio 2022) “Ho un po’ di sassolini nelle scarpe da togliermi. Sono Carico e determinato. Quest’anno dovrà essere dura per tutti giocare al Franchi. Il mio passato qui? Era una vita fa, sono cambiate tante cose“. Queste le prime parole di Pierluigi Gollini, nuovo portiere della Fiorentina, al termine delle visite mediche di rito svolte fra il Centro tecnico di Coverciano e l’istituto ‘Fanfani’ di Firenze. “Sono contentissimo di essere tornato qui. Non vedo l’ora di stare con i miei nuovi compagni” ha aggiunto in conclusione l’estremo difensore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) “Ho un po’ di sassolini nelle scarpe da togliermi. Sono. Quest’anno dovràdura per tutti giocare al Franchi. Il mio passato qui? Era una vita fa, sono cambiate tante cose“. Queste le prime parole di Pierluigi, nuovo portiere della, al termine delle visite mediche di rito svolte fra il Centro tecnico di Coverciano e l’istituto ‘Fanfani’ di Firenze. “Sono contentissimo diqui. Non vedo l’ora di stare con i miei nuovi compagni” ha aggiunto in conclusione l’estremo difensore. SportFace.

