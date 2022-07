F1 TV8, orario in chiaro Sprint Race GP Austria 2022: programma e palinsesto (Di venerdì 8 luglio 2022) Domani, sabato 9 luglio, si disputeranno prove libere 2 e Sprint Race del fine settimana del GP dell’Austria del Mondiale 2022 di F1 con la gara che si correrà nell’ambito dell’undicesima tappa del calendario iridato. Di seguito il programma completo del sabato del GP dell’Austria di F1 con la differita proposta in tv in chiaro. Per il Mondiale di F1 l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now, ed in diretta live testuale su OA Sport. Differita integrale della Sprint Race del sabato in chiaro su TV8 ed in streaming gratuito su tv8.it. programma GP Austria F1 2022 SABATO 9 LUGLIO 12.30-13.30 ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Domani, sabato 9 luglio, si disputeranno prove libere 2 edel fine settimana del GP dell’del Mondialedi F1 con la gara che si correrà nell’ambito dell’undicesima tappa del calendario iridato. Di seguito ilcompleto del sabato del GP dell’di F1 con la differita proposta in tv in. Per il Mondiale di F1 l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now, ed in diretta live testuale su OA Sport. Differita integrale delladel sabato insu TV8 ed in streaming gratuito su tv8.it.GPF1SABATO 9 LUGLIO 12.30-13.30 ...

