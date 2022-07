Covid oggi Lazio, 10.108 contagi: a Roma 4.929 casi (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.108 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 14 morti (+9). I nuovi casi (-1.225) si registrano su 5.256 tamponi molecolari e 39.446 tamponi antigenici per un totale di 44.702 tamponi. Sono “796 i ricoverati (+3), 73 le persone in terapia intensive (+2) e +5.045 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.929”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. In particolare, nella Asl Roma 1 sono 1.675 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 1.764 i nuovi casi e 1 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.108 i nuovida coronavirus8 luglio nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 14 morti (+9). I nuovi(-1.225) si registrano su 5.256 tamponi molecolari e 39.446 tamponi antigenici per un totale di 44.702 tamponi. Sono “796 i ricoverati (+3), 73 le persone in terapia intensive (+2) e +5.045 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%. Icittà sono a quota 4.929”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. In particolare, nella Asl1 sono 1.675 i nuovie 7 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl2 sono 1.764 i nuovie 1 ...

