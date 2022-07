Coppa Sudamericana ottavi | la sintesi delle gare

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 luglio 2022) Laha concluso tutte ledegli, e dal 3 Agosto si darà il via ai quarti di finale. La prima edizione del torneo si è disputata nel 2002, dove vinsero gli argentini del San Lorenzo che in finale sconfissero i colombiani dell’Atlético Nacional per 4-0. Il Boca Juniors è invece la squadra che ad oggi ha vinto più titoli e due, peraltro consecutivi (2004, 2005). Ma vediamo cosa è accaduto negli. I gironi di2021: il maxi riassunto: che cosa è successo Terminato il turno deglidelladi Calcio facciamo un breve riassunto. Imponente il successo del San ...