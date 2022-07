Bronzi50 | 1972-2022 | presso la Camera dei Deputati presentato programma celebrazioni ritrovamento Bronzi di Riace

(Di venerdì 8 luglio 2022) Reggio Calabria ombelico del mondo, Reggio Calabria chiama Roma e Roma risponde. La Calabria, una regione al centro dell’Italia e del mondo. Giovedì 7 luglio la conferenza stampa di presentazione,ladei, nella nuova aula dei Gruppi Parlamentari, del convegno “”, in cui si è illustrato ildi iniziative per celebrare il 50° anniversario deldeidi. Un evento storico, partecipato, emozionante, con la presenza nella Capitale di più di 200 testate giornalistiche accreditate, nazionali ed internazionali. “Una grande sfida per l’Italia”, come ha detto oggi il Ministro della Cultura Dario Franceschini,la ...

Il programma degli eventi '- 2022' per valorizzare i Bronzi di Riace in tutto il mondo: docu - film, cubo - stage, notte bianca e non solo Recentemente candidati come bene UNESCO , a ...Bronzi di Riace- 2022. Si comincia con la mostra Narrazioni Misteriche. I Bronzi di Riace e i ...ai Bronzi di Riace sul sito della Città metropolitana di Reggio Calabria e sul sito diVisual art, cinema, street art, fumetto, realtà aumentata, digitale, archeologia pubblica, mapping, convegni e mostre per una storia che nasce dal mare, per un anniversario da raccontare. Era il 16 a ...ROMA - È una storia che nasce dal mare, 50 anni fa, quella dei Bronzi di Riace. Era il 16 agosto del 1972 quando al largo delle coste di Riace, ...