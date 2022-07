Batman | Christian Bale | Quando parlavo di un approccio serio all' eroe la gente mi rideva in faccia

Pubblicità

Everyeye Cinema

Grande new entryBale nei panni di Gorr il macellatore di dei che, intervistato di ...lavorare alla trilogia sul cavaliere oscuro che ha avuto un approccio più realistico al mondo di. ...Il villain del film è, invece, interpretato daBale , indimenticatodella trilogia di Christopher Nolan. LE SCENE TAGLIATE Proprio Bale è stato protagonista, in fase di post ... Batman, Christian Bale: 'La gente rideva all'idea, abbiamo dimostrato che sbagliavano Christian Bale ha ricordato lo scetticismo generale di fronte all'intenzione di avere un approccio serio e drammatico al personaggio di Batman. L'apparizione in Thor: Love and Thunder nei panni del vi ...Love and Thunder among casual audiences is the presence of Christian Bale, making not just a rare foray into big budget blockbuster territory, but his first outing in the superhero genre since his ...