Auguri Donatella Rettore, un'anima rock sempre sulla cresta dell'onda (Di venerdì 8 luglio 2022) Life&People.it Buon compleanno Donatella Rettore! Oggi, venerdì 8 luglio, la grande Diva della musica italiana compie sessantasette anni, festeggiati ancora una volta sulla cresta dell'onda, complice un 2022 da incorniciare caratterizzato dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Ditonellapiaga e dal nuovo tormentone estivo condiviso con il giovane Tancredi. Per celebrare la carriera di una delle ultime icone della musica italiana, ripercorriamo il suo percorso nel mondo dello spettacolocondito da grinta, attitude positiva e tanta, tantissima, spregiudicatezza. Gli inizi Nata nel 1955 a Castelfranco Veneto, la giovanissima Donatella è abituata già fin da piccola a divincolarsi nel mondo dello spettacolo. La madre infatti, Teresa Pisani, è una nobildonna e attrice ...

