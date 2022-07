Alena Seredova, nozze in gran segreto con Alessandro Nasi: cosa sappiamo (Di venerdì 8 luglio 2022) Per Alena Seredova questo è uno dei periodi più belli e sereni di sempre. L’ex modella si è in parte defilata rispetto al mondo della televisione e del gossip per godersi la famiglia e la sua relazione con Alessandro Nasi, manager torinese con cui fa coppia fissa ormai dal 2015. Ora Alena e Alessandro avrebbero deciso di sposarsi, come rivelato dal settimanale Nuovo. Non è una novità che l’ex soubrette voglia rifarsi una vita e sugellare ufficialmente il suo amore con Nasi, ma pare che ora tutto sia al suo posto e che quindi possa essere arrivato il momento di convolare nuovamente a nozze. Alena Seredova e Alessandro Nasi sposi: dove e quando Alena ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 luglio 2022) Perquesto è uno dei periodi più belli e sereni di sempre. L’ex modella si è in parte defilata rispetto al mondo della televisione e del gossip per godersi la famiglia e la sua relazione con, manager torinese con cui fa coppia fissa ormai dal 2015. Oraavrebbero deciso di sposarsi, come rivelato dal settimanale Nuovo. Non è una novità che l’ex soubrette voglia rifarsi una vita e sugellare ufficialmente il suo amore con, ma pare che ora tutto sia al suo posto e che quindi possa essere arrivato il momento di convolare nuovamente asposi: dove e quando...

