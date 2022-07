AgCom | niente multa a DAZN | ecco gli impegni dell’OTT

Pubblicità

la Repubblica

, equo compenso per il giornalismo digitale L'informa che entra in consultazione ... nella lotta alla disinformazione; taglio degli incentivi finanziari contro chi diffonde fake news (...Panzironi, l'blocca due canali tv: 'Contenuti pericolosi per la salute' La ricetta per la ... Le regole per una vita centenaria sarebbero queste:carboidrati , latticini e frutta, uso ... Pressing sul Garante: "Agganciare all'inflazione le tariffe della telefonia e delle connessioni Internet" AGCOM blocca ben quattro applicazioni "Cash for SMS", i rivenditori dei messaggi inutilizzati dagli utenti di offerte telefoniche.Lettera di Wind Tre all'AgCom: il nuovo meccanismo permetterebbe alle società di recuperare, in buona parte, l'aumento generale dei prezzi. Il ...