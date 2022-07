Wimbledon 2022, Fabio Fognini attacca Rafael Nadal: “Non credete a quell’infortunio” (Di giovedì 7 luglio 2022) Crederci poco. Il match tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’americano Taylor Fritz, valido per i quarti di finale di Wimbledon, è stata l’ennesima occasione per esaltare le qualità del campione iberico, capace di imporsi per 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 (4) dopo 4 ore e 20 minuti nonostante un problema fisico. Nadal, infatti, ha sofferto per un dolore agli addominali, ma nonostante tutto è riuscito a spuntarla. Ecco che, rispetto a questa prestazione e al modo comunque di affrontare la partita per così tanto tempo, alcuni hanno manifestato apertamente delle perplessità circa l’entità dell’infortunio. A detta di chi Nadal lo conosce piuttosto bene, ovvero Fabio Fognini, c’è da essere molto scettici rispetto alla sofferenza del fuoriclasse nativo di Manacor. Il ligure, infatti, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Crederci poco. Il match tra lo spagnoloe l’americano Taylor Fritz, valido per i quarti di finale di, è stata l’ennesima occasione per esaltare le qualità del campione iberico, capace di imporsi per 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 (4) dopo 4 ore e 20 minuti nonostante un problema fisico., infatti, ha sofferto per un dolore agli addominali, ma nonostante tutto è riuscito a spuntarla. Ecco che, rispetto a questa prestazione e al modo comunque di affrontare la partita per così tanto tempo, alcuni hanno manifestato apertamente delle perplessità circa l’entità dell’infortunio. A detta di chilo conosce piuttosto bene, ovvero, c’è da essere molto scettici rispetto alla sofferenza del fuoriclasse nativo di Manacor. Il ligure, infatti, ...

