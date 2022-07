Ultime Notizie – Ruby Ter | “ad Apicella 3mila euro al mese da Berlusconi dal 2002”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Marianoha ricevuto dalcontributi a cadenza mensile da parte di Silvio, circa tremila, sempre verso fine. Le causali erano per emolumenti, compensi o liberalità”. Lo ha detto Gianfranco Santolini, ragioniere e consulente della difesa dell’ex premier, sentito nel processoter in corso a Roma davanti alla seconda sezione penale del tribunale che vede imputatiper la presunta corruzione legata alla falsa testimonianza del cantante napoletano riferita alle feste organizzate ad Arcore. Secondo l’accusa, il cantante napoletano grazie alla sua falsa testimonianza in merito alle feste ad Arcore avrebbe ricevuto in cambio 157mila. Santolini ha riferito in aula, chiamato come ...