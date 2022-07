Ultime Notizie – Juve, Di Maria è arrivato a Torino – Video (Di giovedì 7 luglio 2022) Angel Di Maria è arrivato a Torino per cominciare l’avventura con la Juventus. Il 34enne esterno argentino, come mostra il Video diffuso su twitter dalla società bianconera, è sbarcato all’aeroporto di Caselle poco prima delle 23. Di Maria, che ha chiuso il rapporto con il Paris Saint Germain, dovrebbe firmare un contratto annuale con la Juventus. Angel Di Maria è arrivato a Torino pic.twitter.com/2gIav2mxbE — JuventusFC (@Juventusfc) July 7, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 7 luglio 2022) Angel Diper cominciare l’avventura con lantus. Il 34enne esterno argentino, come mostra ildiffuso su twitter dalla società bianconera, è sbarcato all’aeroporto di Caselle poco prima delle 23. Di, che ha chiuso il rapporto con il Paris Saint Germain, dovrebbe firmare un contratto annuale con lantus. Angel Dipic.twitter.com/2gIav2mxbE —ntusFC (@ntusfc) July 7, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

