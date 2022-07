Ucraina | “missili russi hanno distrutto hangar con tonnellate di grano” Undp | “71 milioni di persone spinte in povertà da aumento prezzi”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Solo due giorni fa Mario Draghi, in conferenza stampa ad Ankara, aveva detto di sperare che Mosca potesse dire sì al piano per lo sblocco dei cereali fermi nelle città del Mar Nero. Ma sono mesi che si cerca un’intesa, con la rivendicata mediazione della Turchia di Erdogan, e nulla si muove. Anzi laa continua a sottrarreper il proprio consumo e per esportarlo illegalmente. E nella notte tra mercoledì e giovedì, secondo il comando operativo Sud dell’Esercito ucraino,da crocieracolpito eagricoli condi cereale nella regione di Odessa. Nelle prime ore del mattino, aerei della Federazioneattaccato l’isola dei Serpenti, liberata dalle forze ucraine nei giorni scorsi: ...

