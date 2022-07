Svezia | neonazista crea il panico | uccisa una donna

Leggi su zon

(Di giovedì 7 luglio 2022) Scene terrificanti durante l'”Almedalen political festival“. A Visby, in, si è tenuto come ogni anno l’evento politico che riunisce le massime cariche svedesi sull’isola di Gotland. Durante questo tipo di eventi non è raro vedere la sicurezza rafforzata, per evitare atti terroristici. Cosa che a quanto pare non è andata fin troppo bene, visto l’accaduto. Un 30enne, a quanto pare, ha accoltellato unadurante il festival, portandola alla morte. A nulla è servito il ricovero immediato della 60enne, che si è spenta una volta raggiunto l’ospedale. “Purtroppo posso riferire che laè morta per le ferite riportate“, queste le parole di Fredrik Persson, capo della polizia di Gotland, in conferenza stampa. Ancora da accertare il vero movente, ma non si esclude una divergenza ...