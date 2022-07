Riscatto Messias, adesso l’affare è UFFICIALE: il comunicato del Milan (Di giovedì 7 luglio 2022) Riscatto Messias, il Milan ha acquistato a titolo definitivo il brasiliano. Il comunicato UFFICIALE della società rossonera Il Milan ha confermato con un comunicato il Riscatto di Junior Messias. IL comunicato – «AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Walter Messias Junior da Crotone FC. L’attaccante brasiliano ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2024. Junior, dopo 32 presenze e 6 gol nella stagione scorsa e il titolo di Campione d’Italia, continuerà ad indossare la maglia rossonera». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022), ilha acquistato a titolo definitivo il brasiliano. Ildella società rossonera Ilha confermato con unildi Junior. IL– «ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore WalterJunior da Crotone FC. L’attaccante brasiliano ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2024. Junior, dopo 32 presenze e 6 gol nella stagione scorsa e il titolo di Campione d’Italia, continuerà ad indossare la maglia rossonera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Milan, Junior #Messias in sede per le firme: le cifre dell'affare - marcullo02 : RT @HaugeFan: io se il riscatto di messias dovesse escludere qualcuno sulla destra - LeviAck8_ : RT @HaugeFan: io se il riscatto di messias dovesse escludere qualcuno sulla destra - JnokerGnok3r : Quelli che si sono fatti venire le mestruazioni per il riscatto di Messias a 4 milioni sono gli stessi che ti dicono di andare al mare - HaugeFan : io se il riscatto di messias dovesse escludere qualcuno sulla destra -