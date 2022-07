Reddito di Cittadinanza, arriva la stretta? Le novità (Di giovedì 7 luglio 2022) Il centrodestra ha presentato un emendamento al Dl Aiuti per stringere le maglie del Reddito di Cittadinanza con lo scopo, almeno nelle intenzioni presentate dai firmatari, di risolvere il problema della carenza di manodopera, soprattutto nei settore turistico e ricettivo. In particolare, se dovesse essere approvato anche il rifiuto di un’offerta congrua a chiamata diretta da un datore di lavoro privato rientrerebbe nel calcolo dei rifiuti che possono costare la perdita del beneficio. Offerte di lavoro Le offerte congrue possono essere proposte “direttamente dai datori di lavoro privati” ai beneficiari che firmano il Patto per il lavoro (in cui è previsto l’obbligo di accettarne almeno una di tre). Il datore di lavoro privato comunica quindi il rifiuto al centro per l’impiego ai fini della decadenza. Il ruolo del Ministro del Lavoro La modifica è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 luglio 2022) Il centrodestra ha presentato un emendamento al Dl Aiuti per stringere le maglie deldicon lo scopo, almeno nelle intenzioni presentate dai firmatari, di risolvere il problema della carenza di manodopera, soprattutto nei settore turistico e ricettivo. In particolare, se dovesse essere approvato anche il rifiuto di un’offerta congrua a chiamata diretta da un datore di lavoro privato rientrerebbe nel calcolo dei rifiuti che possono costare la perdita del beneficio. Offerte di lavoro Le offerte congrue possono essere proposte “direttamente dai datori di lavoro privati” ai beneficiari che firmano il Patto per il lavoro (in cui è previsto l’obbligo di accettarne almeno una di tre). Il datore di lavoro privato comunica quindi il rifiuto al centro per l’impiego ai fini della decadenza. Il ruolo del Ministro del Lavoro La modifica è ...

