Putin torna a minacciare: «L'Occidente vuole batterci? Ci provi. In Ucraina non abbiamo ancora fatto sul serio»

Il presidente russo Vladimir Putin torna a minacciare L'Occidente e a rilanciare il fatto che la guerra non sia ancora entrata realmente nel vivo. Dopo oltre 4 mesi di conflitto, ha dichiarato: «Tutti devono sapere che in linea di massima non abbiamo ancora iniziato nulla di serio in Ucraina». Al tempo stesso, non esclude la possibilità di colloqui di pace. «Coloro che rifiutano – ha specificato – devono sapere che più andremo avanti, più sarà difficile per loro negoziare con noi». Lo riferiscono le agenzie di stampa russe. Si è rivolo ai leader occidentali, che aumentano sempre più l'invio di armi e carri armati in Ucraina, e non c'è ombra di alcun passo indietro.

