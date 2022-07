Pogacar: 'Giornata pazzesca, non volevo prendere la maglia' (Di giovedì 7 luglio 2022) Fenomeno Pogacar, aspetta il crollo di Van Aert e si prende la maglia gialla, con astuzia e forza. Lo fa probabilmente con un giorno d'anticipo - tutti lo aspettavano sulla Panche des Belles Filles - ,... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 luglio 2022) Fenomeno, aspetta il crollo di Van Aert e si prende lagialla, con astuzia e forza. Lo fa probabilmente con un giorno d'anticipo - tutti lo aspettavano sulla Panche des Belles Filles - ,...

Pubblicità

ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: Pogacar: 'Giornata pazzesca, non volevo prendere la maglia' #TDF2022 #ciclismo - infoitsport : Pogacar: 'Giornata pazzesca, non volevo prendere la maglia' - Gazzetta_it : Pogacar: 'Giornata pazzesca, non volevo prendere la maglia' #TDF2022 #ciclismo - tutticonvocati : ???#Stagi: 'Oggi giornata interlocutoria, #VanAert in maglia gialla sta dando spettacolo anche oggi, è una tappa per… - Delio92 : Come se non bastasse giornata sfigata per la #jumbovisma perché per colpa di una caduta in cui è stato costretto al… -