(Di giovedì 7 luglio 2022) Sofiia Maksymchuk, ex docente di letteratura, è scappata da Rivne: "Ho lasciato la mia casa e il giardino di ciliegi, tre giorni di viaggio dormendo in auto perché i rifugiati faticano a trovare ospitalità, anche a pagamento". E sul futuro: "Voglio imparare i testi dell'opera...

Dopo la bella giornata della Marcia- Assisi mi sono visto con il presidente dell'Anpi di ... Tetyana Bandelyuk, che vive da tempo in Italia, e Iryna Yarmolenko,e consigliere comunale ... Perugia, profuga ucraina di 93 anni allieva all'ateneo per stranieri: "Studio italiano per scrivere poesie di pace" Sofiia Maksymchuk, ex docente di letteratura, è scappata da Rivne: "Ho lasciato la mia casa e il giardino di ciliegi, tre giorni di viaggio ...