Nuoto, Europei giovanili 2022: Spediacci e 4×200 sl donne d’argento! Curtis conquista il bronzo nei 50 sl (Di giovedì 7 luglio 2022) È terminata poco fa la terza giornata di semifinali e finali agli Europei 2022 di Nuoto giovanile in programma a Otopeni (Romania). Nella giornata odierna sono arrivate tre medaglie in casa Italia: due argenti e un bronzo. Il primo argento di oggi se lo aggiudica Simone Spediacci nei 200 misti maschili. L’azzurro chiude in 2:02.65 e termina dietro soltanto al turco Sanberk Yigit Oktar (2:00.68). Terzo il polacco Michal Piela in 2:02.77. L’altro magnifico secondo posto lo conquistano Giulia Vetrano, Matilde Biagiotti, Helena Musetti e Aurora Zanin nella 4×200 stile libero donne. Il quartetto italiano chiude in 8:08.93 e viene sconfitto solo da una straripante Ungheria (Lilla Mina Abraham, Dora Molnar, Lili Gyurinovics e Nikoletta Padar), prima in ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) È terminata poco fa la terza giornata di semifinali e finali aglidigiovanile in programma a Otopeni (Romania). Nella giornata odierna sono arrivate tre medaglie in casa Italia: due argenti e un. Il primo argento di oggi se lo aggiudica Simonenei 200 misti maschili. L’azzurro chiude in 2:02.65 e termina dietro soltanto al turco Sanberk Yigit Oktar (2:00.68). Terzo il polacco Michal Piela in 2:02.77. L’altro magnifico secondo posto lono Giulia Vetrano, Matilde Biagiotti, Helena Musetti e Aurora Zanin nellastile libero. Il quartetto italiano chiude in 8:08.93 e viene sconfitto solo da una straripante Ungheria (Lilla Mina Abraham, Dora Molnar, Lili Gyurinovics e Nikoletta Padar), prima in ...

Pubblicità

Internazionale : Ai Mondiali di nuoto di Budapest l'Italia è arrivata terza nel medagliere. Un grande successo dovuto anche a un cam… - martewin : io in questi giorni tipo un testimone di Geova che dico a chiunque incontro maaaa ci vieni a Roma a vedere gli europei di nuoto? - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: Simone Spediacci d’argento nei 200 misti! Sara Curtis di bronzo nei 50… - AtletidItalia : Il Mondiale di Budapest è stato ottimo per il nuoto azzurro: 22 podi complessivi, tante medaglie. Era difficile imm… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroRagaini #AlexSabattani LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Curt… -