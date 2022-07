Napoli tangenti | tentata estorsione al cantiere edile | due arresti - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

A Crispano e Frattaminore i Carabinieri della compagnia di Casoria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale disu ...È il business turismo.affollata, nel trionfo di ristoranti, friggitorie, bar, pizzerie. Settori che trainano e ... dove emerserosettimanali fino a 1500 euro nei giorni del pienone ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I carabinieri sono intervenuti a Crispano e Frattaminore per dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: i due soggetti sono gravemente indiziati a vario titolo del reato di tenta ...