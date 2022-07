Milano | le password dei defunti vanno agli eredi ' Gli averi digitali entrano nell' eredità'

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ledelle persone defuntedi dirittotà . È quanto ha stabilito un provvedimento del Tribunale diche ha autorizzato una donna a entrare in possesso dell'account di ...

E il Tribunale dile ha accordato il diritto di accedere alledel marito. La donna, infatti, ha motivato la sua scelta di entrare in possesso delle chiavi di accesso per trovare, ...La decisione del tribunale dirisponde certamente ad un interesse meritorio di tutela dei figli minori ma, allo stesso tempo, evidenzia una falla normativa nel sistema di protezione post ...Milano, una sentenza stabilisce che le password vanno in eredità ai parenti più prossimi. Il caso dopo una richiesta di una donna ...Provvedimento del tribunale di Milano a favore di una donna alla quale Apple, Microsoft e Meta Platform hanno chiesto un'autorizzazione del tribunale ...