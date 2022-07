Marmolada, nel 2006 pubblicavo una foto con dei tipi da spiaggia sul ghiacciaio. Quello scatto fa riflettere ancora (Di giovedì 7 luglio 2022) Quando parecchi anni fa mandavo in edicola Meridiani Montagne, rivista dedicata in prevalenza alla cultura delle Alpi, decisi che per il numero speciale dell’estate 2006 sarebbe uscita una monografia sulla Marmolada. La cima più alta delle Dolomiti, con il suo vasto ghiacciaio, le memorie del fronte della Grande Guerra, le grandi salite classiche sulla parete sud, il sentimento ladino che trova il suo punto culminante nel rito propiziatorio invernale dell’antico carnevale di Penia… insomma c’era molto da dire. Decisi anche di pubblicare, nel reportage iniziale, una foto piuttosto particolare e provocatoria di Alessandro Vasari, che oggi, dopo la spaventosa tragedia del seracco di Punta Rocca è stata “ripescata” da qualcuno e rilanciata sulla rete, divenendo virale. A distanza di 16 anni quella immagine fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Quando parecchi anni fa mandavo in edicola Meridiani Montagne, rivista dedicata in prevalenza alla cultura delle Alpi, decisi che per il numero speciale dell’estatesarebbe uscita una monografia sulla. La cima più alta delle Dolomiti, con il suo vasto, le memorie del fronte della Grande Guerra, le grandi salite classiche sulla parete sud, il sentimento ladino che trova il suo punto culminante nel rito propiziatorio invernale dell’antico carnevale di Penia… insomma c’era molto da dire. Decisi anche di pubblicare, nel reportage iniziale, unapiuttosto particolare e provocatoria di Alessandro Vasari, che oggi, dopo la spaventosa tragedia del seracco di Punta Rocca è stata “ripescata” da qualcuno e rilanciata sulla rete, divenendo virale. A distanza di 16 anni quella immagine fa ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Marmolada, l’allarme lanciato nel 2019: “Si scioglie giorno e notte”. Ma i pm assicurano: “Crollo imprevedibile” [… - TgLa7 : ??#Marmolada: soccorritori hanno individuato e recuperato i resti di altri escursionisti coinvolti nel crollo di do… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - SignoraDelleOr1 : RT @Dida_ti: La natura ci sfida ad essere solidali e attenti alla custodia del creato, anche per prevenire, per quanto possibile, le conseg… - Kappaventi9 : Volevo solo dire ai pagliacci del cambiamento climatico che la valanga in #Marmolada ci fu nello stesso punto anche… -