Manoela di The Voice: la notizia shock, non lo sapeva

La cantante brasiliana, che aveva partecipato all'edizione "carioca" del format di Rai2, non sapeva di essere incinta: ha partorito a Vibo Valentia. E' la notizia più letta nelle ultime ore e senza dubbio ha dell'incredibile. Manoela cantante brasiliana di 28 anni non sapeva di essere in attesa e ha partorito in Calabria. La giovane sta facendo molto parlare di se anche in Italia, in quanto ha preso parte al programma di Rai 2 The Voice.

La cantante brasiliana crede di avere una colica e invece…

La notizia è stata messa in circolazione da TgCom, passando poi per tutti i notiziari e giornali nazionali. La giovane artista, molto amata e seguita nel suo paese ha preso parte a The Voice.

