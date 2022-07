Lunedì e martedì Fico in Ue, bilaterale con von der Leyen (Di giovedì 7 luglio 2022) Missione nelle istituzioni europee la prossima settimana per il presidente della Camera Roberto Fico. Lunedì e martedì prossimi, 11 e 12 luglio, Fico sarà a Bruxelles dove avrà una serie di incontri. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Missione nelle istituzioni europee la prossima settimana per il presidente della Camera Robertoprossimi, 11 e 12 luglio,sarà a Bruxelles dove avrà una serie di incontri. ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ??? Ecco date e orari delle nostre prime 4 giornate di @SerieA! ?? Salernitana-Roma: domenica 14/8, 20:45 ?? Roma-C… - CPascoli82 : @TOMMASO_MILAN Ne riparliamo lunedì/martedì. - serenel14278447 : Lunedì e martedì Fico in Ue, bilaterale con von der Leyen - StefanoSamma7 : ?? Sono risultato positivo al SARS-CoV-2. Da lunedì in isolamento, per contatto. Martedì sono sbucati i primi sint… - matteomigoni : @Cobretti_80 sabato-lunedì inferno da martedì bene -

INPS, tutte le date dei pagamenti di luglio 2022: assegno unico e bonus Alcune famiglie potrebbero ricevere il pagamento lunedì 11 luglio 2022 attorno alle ore 18, oppure martedì 12 o mercoledì 13 luglio 2022 . Per quanto riguarda gli arretrati, invece, l'erogazione è un ... Lunedì e martedì Fico in Ue, bilaterale con von der Leyen Missione nelle istituzioni europee la prossima settimana per il presidente della Camera Roberto Fico. Lunedì e martedì prossimi, 11 e 12 luglio, Fico sarà a Bruxelles dove avrà una serie di incontri. L'agenda ufficiale non è stata ancora diffusa ma, a quanto si apprende, il presidente della Camera ... Agenzia ANSA Alcune famiglie potrebbero ricevere il pagamento11 luglio 2022 attorno alle ore 18, oppure12 o mercoledì 13 luglio 2022 . Per quanto riguarda gli arretrati, invece, l'erogazione è un ...Missione nelle istituzioni europee la prossima settimana per il presidente della Camera Roberto Fico.prossimi, 11 e 12 luglio, Fico sarà a Bruxelles dove avrà una serie di incontri. L'agenda ufficiale non è stata ancora diffusa ma, a quanto si apprende, il presidente della Camera ... Lunedì e martedì Fico in Ue, bilaterale con von der Leyen - Ultima Ora