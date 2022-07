LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si rialza Fuglsang, Van Aert e Simmons con meno di 2? sul gruppo (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 15.32 Si staglia verso i corridori un cielo non proprio limpido: si vedono nuvoloni abbastanza carichi. 15.30 Lavorone in testa per Nils Politt (Bora-Hansgrohe), che sta tenendo l’inseguimento verso Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Quinn Simmons (Trek-Segafredo) praticamente da solo. 15.28 60 chilometri al traguardo. 15.25 E il danese viene ripreso in questo istante. Probabilmente ha pensato che non avesse più possibilità di vincere quest’oggi. 15.23 Si rialza Jakub Fuglsang (Israel-Premier Tech) che decide di alzare bandiera ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 15.32 Si staglia verso i corridori un cielo non proprio limpido: si vedono nuvoloni abbastanza carichi. 15.30 Lavorone in testa per Nils Politt (Bora-Hansgrohe), che sta tenendo l’inseguimento verso Wout Van(Jumbo-Visma) e Quinn(Trek-Segafredo) praticamente da solo. 15.28 60 chilometri al traguardo. 15.25 E il danese viene ripreso in questo istante. Probabilmente ha pensato che non avesse più possibilità di vincere quest’. 15.23 SiJakub(Israel-Premier Tech) che decide di alzare bandiera ...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - TuttoASRoma : LIVE OLIMPICO Presentazione tour e esposizione della Conference (TESTO)(VIDEO) - Eurosport_IT : ?? SIAMO LIVE! ?? Commenta con noi la 6a tappa del Tour de France su Twitch ??????????? Iscriviti qui al nostro canale… - ukadultwebcams : miafoster_ - camzsworld : ma quindi deve uscire tipo un wonder tour live su disney+ o? perché non è possibile che appena decido di togliere disney+ esce questo -