LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il plotone recupera qualcosa, fra poco lo sprint intermedio (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 15.01 Fra una decina di chilometri lo sprint intermedio di Carignan. 14.59 Dopo la trenata di Politt, il gruppo ora non sta più guadagnando sui primi tre, rimanendo a 2’45”. 14.56 Nella parte finale del gruppo fa estrema fatica Marc Hirschi (UAE Team Emirates). Si vede che non doveva nemmeno esserci a questo Tour, ‘ripescato’ dopo la positività al Covid-19 di Matteo Trentin. 14.54 Meno di 90 chilometri al traguardo, il gruppo ora è a 2’45”. 14.52 È Nils Politt (Bora-Hansgrohe) che sta guidando l’inseguimento in questo momento. 14.50 Infatti inizia a scendere il ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 15.01 Fra una decina di chilometri lodi Carignan. 14.59 Dopo la trenata di Politt, il gruppo ora non sta più guadagnando sui primi tre, rimanendo a 2’45”. 14.56 Nella parte finale del gruppo fa estrema fatica Marc Hirschi (UAE Team Emirates). Si vede che non doveva nemmeno esserci a questo, ‘ripescato’ dopo la positività al Covid-19 di Matteo Trentin. 14.54 Meno di 90 chilometri al traguardo, il gruppo ora è a 2’45”. 14.52 È Nils Politt (Bora-Hansgrohe) che sta guidando l’inseguimento in questo momento. 14.50 Infatti inizia a scendere il ...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo inizia ad inseguire Van Aert Fuglsang e Simmons -… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Van Aert all’attacco con Fuglsang e Simmons! Gruppo a 3? percors… - kettjbrown : Sinan capudan pascià (live tour 'In Teatro') - kettjbrown : Giovanna d'arco (live tour 'In Teatro') -