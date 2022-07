L’Inghilterra dà il via a Women’s Euro 2022 con la vittoria sull’Austria (Di giovedì 7 luglio 2022) L’Inghilterra Women ha dato il via alla sua campagna Euro 2022 in modo ideale con una vittoria per 1-0 sull’Austria Women davanti a un pubblico record di 68.871 spettatori all’Old Trafford mercoledì 6 luglio sera. Women’s Euro 2022: Inghilterra Austria Sulla scia di una stagione stellare di Super League femminile con l’Arsenal, Beth Mead ha segnato l’unico gol della partita per far partire le Lionesses nel Gruppo A, anche se i padroni di casa erano lontani dal loro meglio al Theatre of Dreams. L’Austria non ha avuto paura di schierare una stampa alta nei primi scambi, e Leah Williamson è stato quasi costretto a pagare per un passaggio apatico all’interno dell’area di rigore che ha regalato un angolo alla squadra di Irene Fuhrmann, ma Millie ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022)Women ha dato il via alla sua campagnain modo ideale con unaper 1-0Women davanti a un pubblico record di 68.871 spettatori all’Old Trafford mercoledì 6 luglio sera.: Inghilterra Austria Sulla scia di una stagione stellare di Super League femminile con l’Arsenal, Beth Mead ha segnato l’unico gol della partita per far partire le Lionesses nel Gruppo A, anche se i padroni di casa erano lontani dal loro meglio al Theatre of Dreams. L’Austria non ha avuto paura di schierare una stampa alta nei primi scambi, e Leah Williamson è stato quasi costretto a pagare per un passaggio apatico all’interno dell’area di rigore che ha regalato un angolo alla squadra di Irene Fuhrmann, ma Millie ...

SkySport : Ora LIVE su Sky Sport Uno #InghilterraAustria: al via l'Europeo femminile di calcio #SkySport #SkyEuro2022 - periodicodaily : L'Inghilterra dà il via a Women's Euro 2022 con la vittoria sull'Austria #euro2022 - sole24ore : Blog | Calcio, al via l'Europeo femminile con la sfida Inghilterra-Austria - Alley Oop - GenoveffaPunto : RT @Risorgiamo: L' Inghilterra darà il via all'effetto domino che vedrà la caduta di tutti i Governi in mano alla Cabala! L' Irlanda, semb… - sportli26181512 : Europeo Femminile, la Svezia della rossonera AslLani favorita nel gruppo C: Questa sera prenderà il via l’Europeo F… -