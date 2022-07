L’immunologo Abrignani: «Il concerto dei Maneskin? È come invitare il virus a un banchetto» (Di giovedì 7 luglio 2022) come invitare il Coronavirus a un banchetto. Questo, secondo L’immunologo dell’Università statale di Milano Sergio Abrignani è un concerto rock come quello dei Maneskin organizzato per sabato 9 luglio al Circo Massimo. «Riunire assieme migliaia di spettatori che urlano, cantano e ballano uno accanto all’altro è come invitare il virus a un banchetto», dice l’ex membro del Cts in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E non solo: «sono occasioni ad altissimo rischio anche quelle come il Palio di Siena – osserva – dove tanti epidemiologi si aspettavano proprio in questi giorni un aumento significativo di contagi. Mi sembrerebbe però vano ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022)il Coronaa un. Questo, secondodell’Università statale di Milano Sergioè unrockquello deiorganizzato per sabato 9 luglio al Circo Massimo. «Riunire assieme migliaia di spettatori che urlano, cantano e ballano uno accanto all’altro èila un», dice l’ex membro del Cts in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E non solo: «sono occasioni ad altissimo rischio anche quelleil Palio di Siena – osserva – dove tanti epidemiologi si aspettavano proprio in questi giorni un aumento significativo di contagi. Mi sembrerebbe però vano ...

