Letta a Napoli coltiva il campo largo coi sindaci. E dice che Manfredi “è un leader nazionale” (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Per qualcuno è il piano B. Se Giuseppe Conte non dà più nulla per scontato, nemmeno l’alleanza con il Partito Democratico (“Le alleanze per noi non sono un dato acquisito”, ipse dixit), il campo largo, Letta, anziché con il Movimento 5 Stelle, potrebbe farlo con i sindaci. E magari, questa è la voce che si sta rincorrendo sebbene Francesco Boccia l’abbia del tutto escluso non più di una settimana fa, con una nuova legge elettorale di carattere proporzionale con sbarramento al 4%. A Napoli, dove arriva nel pomeriggio per ricordare Guglielmo Epifani, il segretario nazionale del Pd si accomoda vicino con al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. E non dice nulla per smentire questa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Per qualcuno è il piano B. Se Giuseppe Conte non dà più nulla per scontato, nemmeno l’alleanza con il Partito Democratico (“Le alleanze per noi non sono un dato acquisito”, ipse dixit), il, anziché con il Movimento 5 Stelle, potrebbe farlo con i. E magari, questa è la voce che si sta rincorrendo sebbene Francesco Boccia l’abbia del tutto escluso non più di una settimana fa, con una nuova legge elettorale di carattere proporzionale con sbarramento al 4%. A, dove arriva nel pomeriggio per ricordare Guglielmo Epifani, il segretariodel Pd si accomoda vicino con al sindaco diGaetano. E nonnulla per smentire questa ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Letta a ##Napoli coltiva il campo largo coi sindaci. E dice che #Manfredi 'è un leader nazionale' **… - jungle1970 : @RobertoPinca @SrlArt @djsabbs Nell' 87 feci il concorso come sott.le di Marina a Napoli. Nelle 500 domande di cult… - Ghinodiattacco : C'e' qualcuno ai vertici che porta scarogna da molto, Letta in particolare Letta pare proprio come si dice a Napoli… - gaetanostaglian : RT @antoniomdieg0: @giprr89 @tancredipalmeri La più grande stronzata letta da quando sono su questo social. Il Napoli è l’unica squadra a p… - antoniomdieg0 : @giprr89 @tancredipalmeri La più grande stronzata letta da quando sono su questo social. Il Napoli è l’unica squadr… -