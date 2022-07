L’Avellino cala il tris di ufficialità | ecco le modalità d’intesa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Triplain casa Avellino. Dopo le visite mediche ufficializzato gli ingaggi di Richard Marcone (portiere); Daniele Franco (centrocampista) e Giuseppe Guadagni (ala). Accordi su base biennale per i tre calciatori. Il primo in carriera ha indossato le maglie di Sudtirol, Trapani, Vicenza, Hellas Verona, Pro Vercelli, Cuneo, Rieti, Ternana e Potenza. Tra i professionisti ha collezionato 202 presenze, divise tra serie C, Coppa Italia e Serie B. Il centrocampista ha vestito le maglie di Torres, Paganese, Massese, Gragnano e Turris. L’ala lo scorso anno alla Paganese ha esordito tra i professionisti proprio con la formazione azzurrostellata con cui ha collezionato, in tre campionati, 77 presenze, messo a segno 12 gol e fornito ai propri compagni 4 assist. L'articolo proviene da Anteprima24.it.