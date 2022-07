Jabeur-Maria, la sfida a Wimbledon che racconta i diritti delle donne (Di giovedì 7 luglio 2022) Le due giocatrici sono alla prima semifinale Slam ci arrivano con percorsi diversi. La tunisina è la prima rappresentante del mondo arabo ad arrivarci. Tatjana Maria ha 34 anni, è madre di due figli, è numero 103 al mondo e non aveva mai superato il terzo turno in un torneo di questa importanza. raccontano che si può fare tutto Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 luglio 2022) Le due giocatrici sono alla prima semifinale Slam ci arrivano con percorsi diversi. La tunisina è la prima rappresentante del mondo arabo ad arrivarci. Tatjanaha 34 anni, è madre di due figli, è numero 103 al mondo e non aveva mai superato il terzo turno in un torneo di questa importanza.no che si può fare tutto

Pubblicità

TassoOfficial : #Wimbledon: la tennista tunisina Ons #Jabeur ha già fatto storia. E' la prima tennista africana a raggiungere la se… - euronewsit : #Wimbledon: la tennista tunisina Ons #Jabeur ha già fatto storia. E' la prima tennista africana a raggiungere la se… - Aquila6811 : RT @lorenzofares: Semifinali ?? a #Wimbledon2022 Rybakina ???? vs Halep ???? Jabeur ???? vs Maria ???? Chi vince il torneo sabato? #tennis #Wimb… - lorenzofares : Semifinali ?? a #Wimbledon2022 Rybakina ???? vs Halep ???? Jabeur ???? vs Maria ???? Chi vince il torneo sabato? #tennis #Wimbledon #6luglio - sportli26181512 : Jabeur-Maria, quarta sfida in carriera. Ma questa è tutta un’altra storia: Jabeur-Maria, quarta sfida in carriera.… -