“Incontro con l’agente”: PSG, sgarro alla Serie A. Portano via il gioiello (Di giovedì 7 luglio 2022) Il calciatore è pronto a fare le valigie e salutare nuovamente l’Italia: il PSG ha ormai battuto la concorrenza delle formazioni di Serie A Le formazioni top di Serie A resteranno molto deluse. Il PSG nella prossima settimana potrebbe completare lo scippo al nostro campionato e anche a tutte quelle squadre che avevano messo gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 luglio 2022) Il calciatore è pronto a fare le valigie e salutare nuovamente l’Italia: il PSG ha ormai battuto la concorrenza delle formazioni diA Le formazioni top diA resteranno molto deluse. Il PSG nella prossima settimana potrebbe completare lo scippo al nostro campionato e anche a tutte quelle squadre che avevano messo gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus scatenata oggi a Milano: oltre all’incontro con l’agente di #Koulibaly, vertice in programma in serata an… - DiMarzio : . @juventusfc, incontro in corso con #Ramadani per #Koulibaly - GiovaAlbanese : In attesa di evoluzioni sul fronte #DeLigt, la #Juventus fa la prima vera mossa per #Koulibaly: incontro a cena con… - PaolaVirginiaG4 : RT @magnomiche: Fonti di Palazzo Chigi: 'Un incontro positivo e collaborativo che si e' protratto per oltre un'ora...Il presidente Draghi h… - CasadelCinema : ?????? ???????????? ???????? ?? ?????????????? ???? ???????????? oggi incontro sul montaggio Francesca Calvelli a colloquio con Stefano Mariotti… -