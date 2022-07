I Molinari in Scozia contro i ' dissidenti' dalle Superlega Araba - Sport - quotidiano net

Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

Tra loro Francesco ed Edoardo. Il primo cerca la miglior forma mentre il secondo, già vincitore di due tornei in, il pass per The Open. Migliozzi, Laporta, Pavan e Bertasio avranno l'...FrancescoAppuntamento importante per tanti tra i principali protagonisti dell'élite mondiale a North Berwick, in, con il Genesis Scottish Open, torneo delle Rolex Series organizzato in ... I Molinari in Scozia contro i ‘dissidenti’ dalle Superlega Araba Nove tra i primi 10 giocatori del mondo scendono in campo da oggi in Scozia al Genesis Scottish Open. L’evento fa parte delle Rolex Series e precede di una settimana il quarto torneo dello Slam del go ...Pronostici Genesis Scottish Open 2022, del DP World Tour che ruba la scena al PGA Tour col piccolo Barbasol Championship in attesa del major.