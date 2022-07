Ho subito catcalling ma non sono riuscita a reagire (Di giovedì 7 luglio 2022) Il fenomeno del catcalling – ovvero l’atto di rivolgere ad alta voce a una donna commenti molesti e sessualmente allusivi, minacciosi o derisori – è antico quanto il mondo anche se l’uso di questo termine, nell’accezione che conosciamo, esordisce solo nel 1956 in America, mentre in Italia arriva intorno al 2013. Il significato è “richiamo del gatto”, ovvero quel suono che facciamo con la bocca, come una serie di bacini ravvicinati, quando chiamiamo i mici di zona. Al di là delle informazioni linguistico-semantiche, dobbiamo riconoscere che da sempre i maschi hanno questa specie di spirito di corpo che li porta a unirsi per lanciare apprezzamenti più o meno pesanti alle ragazze di passaggio, con un corollario di fischi, gesti, ammiccamenti, risate sguaiate, giudizi volgari, insulti. Sarà un ancestrale istinto predatorio che li spinge a cacciare in branco? Oppure una ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 luglio 2022) Il fenomeno del– ovvero l’atto di rivolgere ad alta voce a una donna commenti molesti e sessualmente allusivi, minacciosi o derisori – è antico quanto il mondo anche se l’uso di questo termine, nell’accezione che conosciamo, esordisce solo nel 1956 in America, mentre in Italia arriva intorno al 2013. Il significato è “richiamo del gatto”, ovvero quel suono che facciamo con la bocca, come una serie di bacini ravvicinati, quando chiamiamo i mici di zona. Al di là delle informazioni linguistico-semantiche, dobbiamo riconoscere che da sempre i maschi hanno questa specie di spirito di corpo che li porta a unirsi per lanciare apprezzamenti più o meno pesanti alle ragazze di passaggio, con un corollario di fischi, gesti, ammiccamenti, risate sguaiate, giudizi volgari, insulti. Sarà un ancestrale istinto predatorio che li spinge a cacciare in branco? Oppure una ...

mariannacosen : @RaffaelloMo ti dirò quando stavo giù e portavo il cane in piazza 5 dicembre ho subito tutte le forme di catcalling… - JaxTell93788253 : @Illegal_Fuxia @steidro hai subito catcalling insomma ?? - bruttapazzah : Bro credimi non è la giornata giusta per farmi catcalling se tieni alla tua vita girami alla larga subito dio oggi è un accanimento - hyjinsm : oggi ho subito catcalling a porta palazzo - stracciabella_ : Guess who è uscita in paese con un vestito con la schiena nuda e ha subito del catcalling -