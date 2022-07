“Ha fatto il provino al GF Vip dicendosi single”: bufera sull’ex UeD (Di giovedì 7 luglio 2022) Matteo Ranieri GF Vip 7? Dopo la notizia della rottura con Valeria Cardone, l’ex tronista finisce al centro del gossip. E della bufera. In breve, fino a un paio di giorni fa i due formavano una delle coppie più recenti uscite da UeD. Le voci di crisi giravano da settimane ma solo da poco hanno ufficializzato l’addio. Nelle scorse ore i due ex protagonisti di UeD hanno pubblicato un lungo messaggio sulle Storie dei loro profili Instagram annunciando che non stavano più insieme. La notizia, come detto, non ha sorpreso troppo il pubblico del programma di Maria De Filippi come quella dell’addio di Camilla e Riccardo, coppia storica del programma. Matteo Ranieri GF Vip 7: l’ultimo gossip sull’ex UeD Prima di parlare della voce Matteo Ranieri GF Vip 6, per chi non avesse seguito le ultime vicende, i sospetti sono nati dal fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Matteo Ranieri GF Vip 7? Dopo la notizia della rottura con Valeria Cardone, l’ex tronista finisce al centro del gossip. E della. In breve, fino a un paio di giorni fa i due formavano una delle coppie più recenti uscite da UeD. Le voci di crisi giravano da settimane ma solo da poco hanno ufficializzato l’addio. Nelle scorse ore i due ex protagonisti di UeD hanno pubblicato un lungo messaggio sulle Storie dei loro profili Instagram annunciando che non stavano più insieme. La notizia, come detto, non ha sorpreso troppo il pubblico del programma di Maria De Filippi come quella dell’addio di Camilla e Riccardo, coppia storica del programma. Matteo Ranieri GF Vip 7: l’ultimo gossipUeD Prima di parlare della voce Matteo Ranieri GF Vip 6, per chi non avesse seguito le ultime vicende, i sospetti sono nati dal...

