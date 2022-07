Guardie giurate e portieri, un contratto scaduto e stipendi da 800 € . Trattative a un punto morto (Di giovedì 7 luglio 2022) Nonostante le proteste e gli scioperi dei dipendenti del settore – circa 100 mila in tutto il Paese – le Trattative per il rinnovo del contratto sembrano essere a un punto morto e nel frattempo gli operatori contrattualizzati con il Ccnl Servizi fiduciari e Vigilanza privata, siglato dai maggiori sindacati di categoria, continuano a lavorare per circa 4/5 euro lordi all’ora. Ad affermarlo è Giuseppe Alviti, leader associazione nazionale Guardie giurate, il quale ricorda che il contratto collettivo nazionale siglato dai maggiori sindacati di categoria è scaduto ormai da sei anni e presenta minimi retributivi tra i più bassi in Italia”. Tutto ciò, si legge in un comunicato, “nonostante esistano numerose sentenze (come quella del Tribunale di Torino che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) Nonostante le proteste e gli scioperi dei dipendenti del settore – circa 100 mila in tutto il Paese – leper il rinnovo delsembrano essere a une nel frattempo gli operatori contrattualizzati con il Ccnl Servizi fiduciari e Vigilanza privata, siglato dai maggiori sindacati di categoria, continuano a lavorare per circa 4/5 euro lordi all’ora. Ad affermarlo è Giuseppe Alviti, leader associazione nazionale, il quale ricorda che ilcollettivo nazionale siglato dai maggiori sindacati di categoria èormai da sei anni e presenta minimi retributivi tra i più bassi in Italia”. Tutto ciò, si legge in un comunicato, “nonostante esistano numerose sentenze (come quella del Tribunale di Torino che ...

