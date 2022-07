Federico Rossi, incidente in acqua: dall’ospedale tranquillizza i fan | L’accaduto (FOTO) (Di giovedì 7 luglio 2022) Federico Rossi dall’ospedale tranquillizza i fan dopo lo spiacevole incidente in acqua: ecco le sue parole sui social Il noto cantante Federico Rossi nelle ultime ore ha sorpreso tutti i fan mostrando il video dello spiacevole incidente in acqua. Il giovane artista si stava cimentando in uno sport acquatico quando purtroppo è stato vittima di uno spiacevole incidente. Federico mentre praticava il wakeboard, il suo corpo è andato ad urtare in velocità contro una pedana, l’impatto è stato violento e Federico si è ritrovato in acqua con varie fratture. L’artista non è riuscito fin da subito a mollare la presa e dopo la caduta è stato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 luglio 2022)i fan dopo lo spiacevolein: ecco le sue parole sui social Il noto cantantenelle ultime ore ha sorpreso tutti i fan mostrando il video dello spiacevolein. Il giovane artista si stava cimentando in uno sporttico quando purtroppo è stato vittima di uno spiacevolementre praticava il wakeboard, il suo corpo è andato ad urtare in velocità contro una pedana, l’impatto è stato violento esi è ritrovato incon varie fratture. L’artista non è riuscito fin da subito a mollare la presa e dopo la caduta è stato ...

Pubblicità

Corriere : Incidente con il wakeboard per Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede: ha tre costole rotte - B3NFRnews : ?? Federico intervistato da Vanity Fair! - occhio_notizie : ?? Incidente per Federico Rossi: il cantante finisce in ospedale, tre costole rotte? - Novella_2000 : Brutto incidente per Federico Rossi, che finisce in ospedale: lo spaventoso video - solocontebef : RT @tuseilmioniende: virale l'ha scritta federico rossi avete capito urlatelo -

Incidente con il wakeboard per Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede: ha tre costole rotte di Federica Bandirali L'ex cantante del duo Benji e Fede si è mostrato sui social in barella e con un collare rigido. E' andato a sbattere contro una pedana mentre faceva wakeboard Federico Rossi, cantante e idolo dei social,vittima di un incidente in acqua. Mentre si stava divertendo a fare wakeboard, uno sport acquatico che mixalo sci nautico e lo snowboard, si è schiantato ... Federico Rossi, terribile incidente e tre costole rotte: come sta Federico Rossi ha avuto un terribile incidente ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Federico Rossi è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo un terribile incidente in wakeboard che gli ha ... Vanity Fair Italia Paura per Federico Rossi: un incidente sul wakeboard lo ferma Il cantante Federico Rossi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con un collare al collo. Il motivo L'incidente che lo ha visto protagonista in vacanza Il cantante Federico Rossi ha appena ... Federico Rossi in ospedale dopo un incidente: tre costole rotte ma poteva andare peggio Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... di Federica Bandirali L'ex cantante del duo Benji e Fede si è mostrato sui social in barella e con un collare rigido. E' andato a sbattere contro una pedana mentre faceva wakeboard, cantante e idolo dei social,vittima di un incidente in acqua. Mentre si stava divertendo a fare wakeboard, uno sport acquatico che mixalo sci nautico e lo snowboard, si è schiantato ...ha avuto un terribile incidente ed è stato portato d'urgenza in ospedale.è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo un terribile incidente in wakeboard che gli ha ... Federico Rossi: «Innamorato delle piccole cose» Il cantante Federico Rossi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con un collare al collo. Il motivo L'incidente che lo ha visto protagonista in vacanza Il cantante Federico Rossi ha appena ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...