F1, Sebastian Vettel: “Con le auto attuali dovremo prestare attenzione ai cordoli a Spielberg” (Di giovedì 7 luglio 2022) Sebastian Vettel ha rilasciato la propria opinione alla vigilia del Gran Premio d’Austria, nuovo appuntamento con il Mondiale F1 2022. Il tedesco è atteso ai nastri di partenza con Aston Martin, pronto per confermarsi nella Top10 dopo il nono posto ottenuto nel Regno Unito. Il quattro volte campione de mondo ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Questo è un circuito davvero spietato. Se vai fuori strada vieni punito rapidamente. Sei messo alla prova, è molto complesso, ma obiettivamente è anche divertente”. L’ex portacolori della Ferrari ha continuato dicendo: “I cordoli sono molto aggressivi, non concedono nulla. Con queste vetture ad effetto suolo dovremo sicuramente prestare molta attenzione. Ma spero che saremo più competitivi questo fine settimana rispetto alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)ha rilasciato la propria opinione alla vigilia del Gran Premio d’Austria, nuovo appuntamento con il Mondiale F1 2022. Il tedesco è atteso ai nastri di partenza con Aston Martin, pronto per confermarsi nella Top10 dopo il nono posto ottenuto nel Regno Unito. Il quattro volte campione de mondo ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Questo è un circuito davvero spietato. Se vai fuori strada vieni punito rapidamente. Sei messo alla prova, è molto complesso, ma obiettivamente è anche divertente”. L’ex portacolori della Ferrari ha continuato dicendo: “Isono molto aggressivi, non concedono nulla. Con queste vetture ad effetto suolosicuramentemolta. Ma spero che saremo più competitivi questo fine settimana rispetto alla ...

