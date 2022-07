(Di giovedì 7 luglio 2022) LA SPEZIA (ITALPRESS) – “Labilaterale tra Italia eè forte enel settore della, e abbraccia numerose attività di spiccato valore strategico”. Queste le parole del ministro della, Lorenzo, a colloquio con il vice primo ministro e ministro di Stato per gli Affari delladel, Khalid bin Mohamed Al Attyiah, nell'ambito di un incontro bilaterale organizzato a La Spezia, al Circolo Ufficiali della Marina Militare, in occasione della consegna del pattugliatore d'altura “Sheraouh”, prodotto da Fincantieri a seguito di un accordo dinavale siglato nel 2016 dai due Paesi.“Le nostre relazioni, sia sul piano operativo che industriale”, ha detto, ...

Pubblicità

guerini_lorenzo : Costruttivo incontro con Min #Difesa???? Hulusi Akar, oggi al vertice intergovernativo Italia-Turchia: confronto su c… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Difesa, Guerini “Con il Qatar cooperazione intensa” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Difesa, Guerini “Con il Qatar cooperazione intensa” - - soteros1 : RT @RID_Difesa: GUERINI: 'Cooperazione tra Italia e Qatar intensa nel settore Difesa' - - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Fincantieri: consegnato il pattugliatore “Sheraouh” per il Qatar: Trieste. Alla presenza del Vice Primo Ministro e Minist… -

Khalid bin Mohamed Al Attiyah e il ministro dellaLorenzo. Per Fincantieri presenti il presidente, il generale Claudio Graziano , e l'amministratore delegato e direttore generale ...Queste le parole del ministro della, Lorenzo, a colloquio con il vice primo ministro e ministro per gli Affari delladel Qatar, Khalid bin Mohamed Al Attyiah, nell'ambito di un ...LA SPEZIA (ITALPRESS) - "La cooperazione bilaterale tra Italia e Qatar è forte e intensa nel settore della Difesa, e abbraccia numerose attività di spicc ...Consegnato questa mattina da Fincantieri il secondo pattugliatore commissionato dal ministero della difesa qatariota. Rientra in un'operazione dal valore totale di 4 miliardi di euro che prevede la pr ...