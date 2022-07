Decreto Aiuti, ok dalla Camera alla fiducia posta dal governo Draghi con 419 voti a favore e 49 contrari (Di giovedì 7 luglio 2022) Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera con 419 voti a favore, 49 contrari e una sola astensione sul Decreto Aiuti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Ilha ottenuto lacon 419, 49e una sola astensione sul. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

