Decreto Aiuti, governo ottiene fiducia alla Camera: 419 sì (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera con 419 voti a favore, 49 contrari e una sola astensione sul Decreto Aiuti. Sono 28 i deputati del Movimento 5 stelle che non hanno votato la fiducia perché figurano assenti o in missione nella seduta di oggi pomeriggio. I 5 stelle, in percentuale, hanno garantito la presenza del 73% del loro gruppo. Poco meno della Lega, presente con il 74% di deputati con 25 non partecipanti al voto e 9 in missione. Il gruppo più presente è risultato quello del Pd con l’83% di deputati partecipanti al voto. “Sul superbonus il governo batta un colpo”. A scandirlo, le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Bilancio, Finanze, Ambiente e Attività produttive. “Abbiamo fatto un enorme ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilha ottenuto lacon 419 voti a favore, 49 contrari e una sola astensione sul. Sono 28 i deputati del Movimento 5 stelle che non hanno votato laperché figurano assenti o in missione nella seduta di oggi pomeriggio. I 5 stelle, in percentuale, hanno garantito la presenza del 73% del loro gruppo. Poco meno della Lega, presente con il 74% di deputati con 25 non partecipanti al voto e 9 in missione. Il gruppo più presente è risultato quello del Pd con l’83% di deputati partecipanti al voto. “Sul superbonus ilbatta un colpo”. A scandirlo, le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle nelle commissioni Bilancio, Finanze, Ambiente e Attività produttive. “Abbiamo fatto un enorme ...

Pubblicità

borghi_claudio : Nel decreto aiuti su cui viene messa la fiducia ci sono i 200 euro, i fondi per il gasolio per la pesca (e fin qui… - borghi_claudio : Annaspa il decreto aiuti. Aggiornamento. - fattoquotidiano : M5s, Conte: “Voteremo la fiducia al decreto Aiuti alla Camera. Al Senato? Vedremo. Con l’inceneritore non condividi… - ConfediliziaPc : RT @gspazianitesta: In approvazione il decreto 'aiuti'. Tra gli 'aiuti' previsti, quello ai proprietari di casa di Venezia, ai quali viene… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 49 i contrari e 1 astenuto . Il voto finale sul provvedimento è previsto per lunedì 11 alle 14 #CameradeiDeputati #fiducia #DL… -